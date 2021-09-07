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07 сентября 2021, 15:50 41

Мэр Франковска запретил выплачивать материальную помощь для COVID-больных, если те без прививки

07 сентября 2021, 15:50 41
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Фото из открытых источников
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Во вторник, 7 сентября, городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь на лечение от COVID-19 не вакцинированным жителям города

Соответствующее поручение мэр дал на сегодняшнем оперативном совещании, пишет RegioNews.

Теперь чиновники прежде чем выделить помощь, будут переспрашивать у местных жителей, получили ли они прививки от коронавируса.

В целом помощь на лечение коронавирусного заболевания от начала 2021 года уже получили почти 4 тыс. жителей Ивано-Франковска на сумму свыше 11 млн грн. Мэр отметил, что это большие суммы и дал поручение уточнять жители, которые просят помощь на лечение от COVID-19, были вакцинированы.

"Теперь если обращаются за материальной помощью, пусть указывают, были ли вакцинированы. Если человек был вакцинирован и заболел, то одно дело. Но если не воспользовалась этим правом и обращается за помощью... Когда не было вакцины, то это понятно. Пожалуйста, пусть теперь это указывают и от этого будет зависеть материальная помощь", – сказал городской глава.

Напомним, ранее Марцинкив заявил, что выплатит премию в размере 100 тысяч гривен первой женщине, которая забеременеет после вакцинации против COVID-19, но потом уточнил, что это была шутка.

Также Руслан Марцинкив угрожал уволить невакцинированных от коронавируса работников городского совета.

коронавирус Украина Ивано-Франковск Руслан Марцинкив вакцинация

 
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