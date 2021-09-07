Мэр Франковска обещает премию женщине, которая забеременеет после COVID-прививки

Фото из открытых источников

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что выплатит премию в размере 100 тысяч гривен первой женщине, которая забеременеет после вакцинации против COVID-19, но потом уточнил, что это была шутка

Об этом он сказал во время оперативного совещания утром 7 сентября, однако подчеркнул, что это шутка, пишет RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

Отмечается, что таким образом Марцинкив хочет опровергнуть распространяемый миф о том, что после COVID-вакцинации женщины становятся бесплодными.

Во время оперативного совещания у мэра присутствовала руководитель городского перинатального центра Мария Бойко. Она сказала, что медики готовы выполнять поручения.

"Не знаю, как мы это будем отслеживать, но будем делать", — сказала она.

После заседания Марцинкив на своей странице в Facebook уточнил, что пошутил насчет премии.

"Дам премию 100 тысяч тому, кто вопреки различным расхожим слухам забеременеет после вакцинации. Шучу конечно. Но в сказанном смешного мало", — написал мэр.

Напомним, ранее Руслан Марцинкив угрожал уволить невакцинированных от коронавируса работников городского совета.