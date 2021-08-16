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16 августа 2021, 13:59 435

На Франковщине в ДТП попала пожарная машина, шестеро пострадавших

16 августа 2021, 13:59 435
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Фото: ГСЧС
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Сегодня, 16 августа, около 9:00, на дороге "Долина - Хуст" в поселке Выгода Калушского района Ивано-Франковской области попал в аварию пожарный автомобиль

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС области, спасатели попали в ДТП во время того, как ехали на вызов для тушения легкового автомобиля, пишет RegioNews.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмировались шестеро огнеборцев, которые находились в авто.

Пострадавших скорые госпитализировали на обследование в Долинскую больницу. Степень тяжести телесных повреждений потерпевших устанавливается.

Напомним, сегодня в городе Северодонецк Луганской области пожарная машина, направляясь на вызов, попала в дорожно-транспортное происшествие. Вследствие ДТП травмировались водитель и фельдшер.

Украина ДТП Ивано-Франковск авария Ивано-Франковская область

 
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