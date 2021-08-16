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16 серпня 2021, 13:11 67

У Сєвєродонецьку перекинувся автомобіль ДСНС: є постраждалі

16 серпня 2021, 13:11 67
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Фото: Facebook
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У місті Сєвєродонецьк Луганської області пожежна машина, прямувавши на виклик, потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок автопригоди травмувалися водій та фельдшер

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні прессекретаря поліції області Тетяни Погукай.

Слідчі встановили, що автомобіль ДСНС "МАЗ", під керуванням 42-річного водія, рухався на виклик вулицею Новікова у напрямку вул. Курчатова, але інший автомобіль, що рухався у попутному напрямку, зробив маневр – поворот, через що водій "МАЗ" здійснив екстрене гальмування, виїхав з дорожнього полотна та перекинувся.

Внаслідок ДТП водій госпіталізований до травматологічного відділення місцевої лікарні, 35-річній фельдшеру-рятувальнику надано медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Даний факт внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення.

Раніше повідомлялось, що 15 серпня у селі Сілець Червоноградського району, що на Львівщині, в ДТП потрапили шестеро людей.

ДТП поліція рятувальники ДСНС аварія

 
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