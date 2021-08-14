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14 серпня 2021, 13:42 1374

Смертельна ДТП на Прикарпатті: є жертви, людей затисло в авто

14 серпня 2021, 13:42 1374
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Фото: ДСНС
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На трасі Мукачево-Львів в Івано-Франківську сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули дві особи, а ще троє - отримали травми

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Зазначається, що повідомлення про ДТП надійшло рятувальним службам о 03:15. За попередніми даними, п’ятьох людей затисло в автомобілі, і потрібна була допомога для їхнього деблокування.

Прибувши до місця виклику було встановлено, що двоє осіб загинуло, троє осіб травмовано", - повідомили рятівники.

Рятувальники деблокували загиблих та травмованих та передали останніх медикам для госпіталізації.

Раніше повідомлялось, що в результаті аварії, що трапилася у Білгород-Дністровському районі Одеської області, загинули троє працівників поліції, а ще один - травмований.

ДТП аварія смерть авто Івано-Франківська область

 
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