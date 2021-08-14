Смертельное ДТП на Прикарпатье: есть жертвы, людей зажало в авто

Фото: ГСЧС

На трассе Мукачево-Львов в Ивано-Франковске произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека, а еще трое - получили травмы

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Отмечается, что сообщение о ДТП поступило спасательным службам в 03:15. По предварительным данным, пятерых людей зажало в автомобиле, и нужна была помощь для их деблокировки.

Прибыв к месту вызова было установлено, что два человека погибли, три человека травмированы", - сообщили спасатели.

Спасатели деблокировали погибших и травмированных и передали последних медикам для госпитализации.

Ранее сообщалось, что в результате аварии, случившейся в Белгород-Днестровском районе Одесской области, погибли трое сотрудников полиции, а еще один - травмирован.