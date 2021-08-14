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14 августа 2021, 13:42 1445

Смертельное ДТП на Прикарпатье: есть жертвы, людей зажало в авто

14 августа 2021, 13:42 1445
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Фото: ГСЧС
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На трассе Мукачево-Львов в Ивано-Франковске произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека, а еще трое - получили травмы

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Отмечается, что сообщение о ДТП поступило спасательным службам в 03:15. По предварительным данным, пятерых людей зажало в автомобиле, и нужна была помощь для их деблокировки.

Прибыв к месту вызова было установлено, что два человека погибли, три человека травмированы", - сообщили спасатели.

Спасатели деблокировали погибших и травмированных и передали последних медикам для госпитализации.

Ранее сообщалось, что в результате аварии, случившейся в Белгород-Днестровском районе Одесской области, погибли трое сотрудников полиции, а еще один - травмирован.

ДТП авария смерть авто Ивано-Франковская область

 
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