У Києві сталася ДТП з чотирма автівками
У Києві зранку 13 серпня на проспекті Перемоги, неподалік зі станцією метро "Житомирська", у бік центра міста в аварію потрапили чотири автівки
Як пише RegioNews, про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відповідне відео.
Наразі там спостерігається великий затор.
Нагадаємо, нещодавно у Києві під час руху загорівся автомобіль.
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