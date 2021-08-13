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13 серпня 2021, 10:00 145

У Києві сталася ДТП з чотирма автівками

13 серпня 2021, 10:00 145
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Фото з відкритих джерел
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У Києві зранку 13 серпня на проспекті Перемоги, неподалік зі станцією метро "Житомирська", у бік центра міста в аварію потрапили чотири автівки

Як пише RegioNews, про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відповідне відео.

Наразі там спостерігається великий затор.

Нагадаємо, нещодавно у Києві під час руху загорівся автомобіль.

Київ ДТП аварія аварія Столиця

 
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