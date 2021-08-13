На Прикарпатье иностранные туристы попали в ДТП: пострадал ребенок
В с. Поляница Ивано-Франковской области 12 августа в ДТП попали граждане Саудовской Аравии
Как пишет RegioNews, об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
По предварительным данным, 39-летняя водитель автомобиля Jeep Patriot, гражданка Саудовской Аравии, не справилась с управлением и врезалась в автомобиль Hуundai, за рулем которого был 34-летний ее соотечественник.
В аварии пострадали иностранные туристы, которые ехали в Hуundai: 29-летняя женщина и младенец 2021 года. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, сегодня в Киеве произошло ДТП с четырьмя автомобилями.
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