На Прикарпатье иностранные туристы попали в ДТП: пострадал ребенок

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В с. Поляница Ивано-Франковской области 12 августа в ДТП попали граждане Саудовской Аравии

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

По предварительным данным, 39-летняя водитель автомобиля Jeep Patriot, гражданка Саудовской Аравии, не справилась с управлением и врезалась в автомобиль Hуundai, за рулем которого был 34-летний ее соотечественник.

В аварии пострадали иностранные туристы, которые ехали в Hуundai: 29-летняя женщина и младенец 2021 года. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, сегодня в Киеве произошло ДТП с четырьмя автомобилями.