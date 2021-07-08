Земельные махинации на Прикарпатье: полиция разоблачила схему присвоения участков на 100 миллионов

Фото: Нацполиция

В Ивано-Франковской области полиция разоблачила преступную схему приватизации 120 га земельных участков на подставных лиц. Организовали схему бывшие и действующие должностные лица Госгеокадастра области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Нацполиции.

Правоохранители выяснили, что должностные лица подыскивали подставных лиц, которые за вознаграждение соглашались выступить будущими владельцами земельного участка.

В дальнейшем на них без согласования с органами местного самоуправления и смежных пользователей, зарегистрировали право собственности на землю на территории области.

Среди участников-бывшие и действующие должностные лица управления Госгеокадастра в Ивано-Франковской области. В результате их противоправных действий подставным лицам было передано в частную собственность более 120 га земельных участков", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи проводят дальнейшие оперативные мероприятия для сообщения о подозрениях участникам сделки.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила чиновников на земельных махинациях в 4,5 миллиона гривен.