12:55  08 июля
Укрпочта разъяснила, как можно вернуться к получению пенсий на дому через почтальонов
13:59  08 июля
В Киеве объявили подозрение "голосеевскому стрелку"
15:12  08 июля
Оккупанты на Донбассе ранили украинского защитника
UA | RU
UA | RU
08 июля 2021, 15:36 147

Земельные махинации на Прикарпатье: полиция разоблачила схему присвоения участков на 100 миллионов

08 июля 2021, 15:36 147
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Ивано-Франковской области полиция разоблачила преступную схему приватизации 120 га земельных участков на подставных лиц. Организовали схему бывшие и действующие должностные лица Госгеокадастра области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Нацполиции.

Правоохранители выяснили, что должностные лица подыскивали подставных лиц, которые за вознаграждение соглашались выступить будущими владельцами земельного участка.

В дальнейшем на них без согласования с органами местного самоуправления и смежных пользователей, зарегистрировали право собственности на землю на территории области.

Среди участников-бывшие и действующие должностные лица управления Госгеокадастра в Ивано-Франковской области. В результате их противоправных действий подставным лицам было передано в частную собственность более 120 га земельных участков", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи проводят дальнейшие оперативные мероприятия для сообщения о подозрениях участникам сделки.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила чиновников на земельных махинациях в 4,5 миллиона гривен.

полиция земля Госгеокадастр деньги предприниматели

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua