Ужасное ДТП в Ивано-Франковской области: мотоциклист сбил лошадь
Возле Яремче произошла ужасная авария. Столкнулись два мотоциклиста и один из них затем врезался в лошадь, которая стояла на обочине
Об этом на своей странице в Facebook сообщает местный блогер Gutsul Extreme.
В частности, на видео видно, как несколько мотоциклистов едут по трассе и в какой-то момент один из них теряет управление, врезаясь в коллегу. В результате транспортное средство улетает вперед, а сам мотоциклист падает на обочину. Мотоцикл также сбил лошадь, которая стояла на обочине. Животное от полученного удара упало на землю, но затем все же поднялось.
Напомним, в Ивано-Франковской области мужчина утонул, когда спала своих дочерей.
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