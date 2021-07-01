Ужасное ДТП в Ивано-Франковской области: мотоциклист сбил лошадь

Возле Яремче произошла ужасная авария. Столкнулись два мотоциклиста и один из них затем врезался в лошадь, которая стояла на обочине

Об этом на своей странице в Facebook сообщает местный блогер Gutsul Extreme.

В частности, на видео видно, как несколько мотоциклистов едут по трассе и в какой-то момент один из них теряет управление, врезаясь в коллегу. В результате транспортное средство улетает вперед, а сам мотоциклист падает на обочину. Мотоцикл также сбил лошадь, которая стояла на обочине. Животное от полученного удара упало на землю, но затем все же поднялось.

Напомним, в Ивано-Франковской области мужчина утонул, когда спала своих дочерей.