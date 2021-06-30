На Франківщині потонув чоловік під час порятунку доньок

Фото: ДСНС

У Івано-Франківській області водолази підняли тіло 40-річного чоловіка, який потонув під час порятунку доньок

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

30 червня о 10:00 водолази-рятувальники ДСНС виявили та підняли тіло чоловіка, який потонув 28 червня під час рятування двох дітей на р. Дністер", - йдеться у повідомленні.

За інформацією очевидців, відпочиваючи на річці одна з дівчат потрапила на глибину й почала тонути, при цьому потягнула за собою одну зі старших сестер. Батько, побачивши дану ситуацію, почав занурюватись, щоб виштовхнути на поверхню дітей. Врятувавши дітей сам він не зміг виплисти та зник під водою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на водних об'єктах України від початку червня потонули 126 осіб, з них - 28 дітей.