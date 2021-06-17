В общежитии Ивано-Франковска произошла утечка неизвестного вещества: пострадали восемь подростков

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В больницу Ивано-Франковска в тяжелом и среднем состоянии тяжести попали восемь подростков, из-за утечки неизвестного вещества, предварительно природного газа

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Сообщение о том, что по нескольким адресам ощущался посторонний резкий запах неизвестного вещества поступило к спасателям в 00:25.

Запах, в частности, ощущали в четырехэтажном здании общежития "Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса", а также в четырех многоэтажных жилых домах по ул. Петлюры, 23, 25, ул. Коновальца, 144, 146.

В результате происшествия пострадало 8 подростков (2004 и 2005 г. р.) из общежития колледжа, которые были госпитализированы в больницу (3 человека в тяжелом состоянии и 5 человек в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет)", - говорится в сообщении.

Спасатели обследовали дома и прилегающие территории, однако утечки природного газа не обнаружили. Также Ивано-Франковский областной лабораторный центр Минздрава Украины провел замеры воздуха, опасных веществ не обнаружено.

По состоянию на 07:00 17 июня резкого запаха в воздухе неизвестного вещества не ощущается", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Буковине 26 детей пострадали от массового отравления в детском саду.