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12 червня 2021, 18:12 1579

У центрі Івано-Франківська сталася стрілянина: в поліції розповіли подробиці

12 червня 2021, 18:12 1579
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Фото: з відкритих джерел
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В Івано-Франківську між компанією із п’яти людей та двома чоловіками виникла бійка. Двоє з учасників конфлікту мали при собі зброю

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

За словами очевидця, один з учасників конфлікту витягнув предмет, схожий на пістолет та, погрожуючи ним, втік з місця події. Правоохоронці попередньо з’ясували, що між компанією із п’яти осіб та двома чоловіками раптово виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

Інший учасник бійки, якому компанія молодиків нанесла тілесні ушкодження, дістав також предмет, схожий на пістолет і здійснив постріл вгору.

За даними поліції, було затримано декількох осіб, які можуть бути причетними до хуліганських дій.

Нагадаємо, 8 червня на проспекті Гагаріна у Харкові стався вибух, внаслідок чого постраждали троє осіб. За попередньою інформацією, причиною вибуху була граната, кинута невідомим чоловіком.

бійка пістолет поліція хуліганство зброя

 
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