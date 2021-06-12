В центре Ивано-Франковска произошла стрельба: в полиции рассказали подробности

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В Ивано-Франковске между компанией из пяти человек и двумя мужчинами возникла драка. Двое из участников конфликта имели при себе оружие

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

По словам очевидца, один из участников конфликта вытащил предмет, похожий на пистолет и, угрожая им, скрылся с места происшествия. Правоохранители предварительно выяснили, что между компанией из пяти человек и двумя мужчинами внезапно возник словесный конфликт, который перерос в драку.

Другой участник драки, которому компания молодых людей нанесла телесные повреждения, достал также предмет, похожий на пистолет и произвел выстрел вверх.

По данным полиции, были задержаны несколько человек, которые могут быть причастными к хулиганским действиям.

Напомним, 8 июня на проспекте Гагарина в Харькове произошел взрыв, в результате чего пострадали три человека. По предварительной информации, причиной взрыва была граната, брошенная неизвестным мужчиной.