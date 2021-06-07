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07 червня 2021, 12:49 474

На Франківщині викрили масштабну мережу виготовлення та збуту наркотиків

07 червня 2021, 12:49 474
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Фото: СБУ
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В Івано-Франківській області Служба безпеки України знешкодила організовану злочинну групу, яка займалася масштабним виготовленням амфетаміну у двох нарколабораторіях

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Організували наркобізнес п’ятеро жителів Івано-Франківської області. За оперативною інформацією, один з організаторів координував діяльність угруповання із-за ґрат, де відбуває покарання за насильницькі злочини", - повідомили оперативники.

За попередньою інформацією, щотижня наркоділки виготовляли та збували амфетаміну на 4 мільйони гривень. За один цикл виробляли до 10 кілограмів психотропу. Лабораторії діяли з березня 2021 року.

Основними оптовими покупцями наркоділків були власники анонімних спеціалізованих Telegram-каналів, які й продавали товар кінцевим клієнтам. Замовлення вони відправляли поштою по всій території України.

Правоохоронці затримали чотирьох ключових фігурантів "на гарячому" під час виготовлення чергової партії психотропу. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Під час обшуків оперативники вилучили заборонених речовин на майже 2 млн грн.

Як повідомлялося, на Херсонщині у студента вилучили наркотиків на один мільйон гривень. На одному із поштових відділень Херсона студент хотів відправити посилки з наркотиками. Його затримали правоохоронці і вилучили наркотичних та психотропних речовин на один мільйон гривень.

СБУ наркотики товари Лабораторія Івано-Франківська область

 
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