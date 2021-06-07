На Франковщине разоблачили масштабную сеть изготовления и сбыта наркотиков

Фото: СБУ

В Ивано-Франковской области Служба безопасности Украины обезвредила организованную преступную группу, которая занималась масштабным изготовлением амфетамина в двух нарколабораториях

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Организовали наркобизнес пятеро жителей Ивано-Франковской области. По оперативной информации, один из организаторов координировал деятельность группировки из-за решетки, где отбывает наказание за насильственные преступления", - сообщили оперативники.

По предварительной информации, еженедельно наркодельцы изготавливали и сбывали амфетамина на 4 миллиона гривен. За один цикл производили до 10 килограммов психотропа. Лаборатории действовали с марта 2021 года.

Основными оптовыми покупателями наркодельцов были владельцы анонимных специализированных Telegram-каналов, которые и продавали товар конечным клиентам. Заказы они отправляли почтой по всей территории Украины.

Правоохранители задержали четырех ключевых фигурантов с поличным во время изготовления очередной партии психотропа. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Во время обысков оперативники изъяли запрещенных веществ на почти 2 млн грн.

Как сообщалось, на Херсонщине у студента изъяли наркотиков на один миллион гривен. На одном из почтовых отделений Херсона студент хотел отправить посылки с наркотиками. Его задержали правоохранители и изъяли наркотических и психотропных веществ на один миллион гривен.