13:37  24 травня
Скляров та Ксьонзенко оскаржили звільнення з посад у Київоблраді
14:17  24 травня
Ляшко розповів, скільки заступників Степанова залишить на посадах
17:52  24 травня
Війна на Донбасі: бойовики чотири рази зірвали "тишу", у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
24 травня 2021, 17:26 459

На Франківщині неповнолітній влаштував масштабну ДТП, є постраждалі

24 травня 2021, 17:26 459
Читайте также на русском языке
Facebook
Читайте также
на русском языке

У селі Кривець, що у Івано-Франківській області, 23 травня 16-річний хлопець без водійських прав вчинив масштабну аварію, у якій постраждав неповнолітній

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

ДТП сталася вночі. За даними правоохоронців, 16-річний хлопець, керуючи автомобілем Renault, злетів з дороги, де врізався в огорожу та опинився на території приватного господарства. При цьому підліток не мав права на керування автомобілем.

На момент аварії в салоні авто було четверо пасажирів, одного з них, 17-річного хлопця госпіталізували. Водій обійшовся легкими тілесними ушкодженнями. У поліції перевіряють, чи був неповнолітній в стані алкогольного сп'яніння. Також повідомляється, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Одещині в ДТП загинув 13-річний водій мопеда, а його 7-річний пасажир потрапив у реанімацію.

Україна ДТП аварія аварія Івано-Франківська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Як Кирило Тимошенко "росте" за рахунок рейтингу Зеленського
Третій фронт Зеленського: Навіщо президенту війна проти Кличка
Всі публікації »
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram