На Франківщині неповнолітній влаштував масштабну ДТП, є постраждалі

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У селі Кривець, що у Івано-Франківській області, 23 травня 16-річний хлопець без водійських прав вчинив масштабну аварію, у якій постраждав неповнолітній

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

ДТП сталася вночі. За даними правоохоронців, 16-річний хлопець, керуючи автомобілем Renault, злетів з дороги, де врізався в огорожу та опинився на території приватного господарства. При цьому підліток не мав права на керування автомобілем.

На момент аварії в салоні авто було четверо пасажирів, одного з них, 17-річного хлопця госпіталізували. Водій обійшовся легкими тілесними ушкодженнями. У поліції перевіряють, чи був неповнолітній в стані алкогольного сп'яніння. Також повідомляється, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Одещині в ДТП загинув 13-річний водій мопеда, а його 7-річний пасажир потрапив у реанімацію.