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24 травня 2021, 11:12 374

На Одещині в ДТП загинув 13-річний водій мопеда, його семирічний пасажир - у реанімації

24 травня 2021, 11:12 374
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Фото: Нацполіція
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В місті Березівка Одеської області в результаті зіткнення на перехресті мопеда та легкового автомобіля Volkswagen Passat загинув 13-річний хлопець - водій мопеда, а його 7-річний пасажир потрапив у реанімацію в тяжкому стані

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції області.

Від отриманих травм водій мопеду помер у лікарні, а його пасажир - 7-річний хлопець - знаходиться у тяжкому стані в реанімації", - повідомили правоохоронці.

32-річного водія автомобіля Volkswagen Passat перевірили на вміст алкоголю в крові - результат медогляду показав, що він був тверезий.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 20 травня у Стрийському районі на Львівщині на трасі внаслідок ДТП загинули 2 людини.

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