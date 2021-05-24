На Франковщине несовершеннолетний устроил масштабное ДТП, есть пострадавшие

Facebook

В селе Кривец, что в Ивано-Франковской области, 23 мая 16-летний парень без водительских прав совершил масштабную аварию, в которой пострадал несовершеннолетний

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

ДТП произошло ночью. По данным правоохранителей, 16-летний парень, управляя автомобилем Renault, слетел с дороги, где врезался в ограждение и оказался на территории частного хозяйства. При этом подросток не имел права на управление автомобилем.

На момент аварии в салоне авто было четверо пассажиров, одного из них, 17-летнего парня госпитализировали. Водитель обошелся легкими телесными повреждениями. В полиции проверяют, был ли несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения. Также сообщается, что полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одесской области в ДТП погиб 13-летний водитель мопеда, а его 7-летний пассажир попал в реанимацию.