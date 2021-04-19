На Франківщині бус врізався у житловий будинок і застряг там
Поки невідомо, чи є постраждалі
Поки невідомо, чи є постраждалі
У селі Лісний Хлібичин Коломийського району Івано-Франківської області бус влетів у приватний житловий будинок.
Про аварію повідомили очевидці на каналі Frankivsk 112 в Telegram, пише RegioNews.
Аварія сталася 19 квітня. Наразі інформації про потерпілих в ДТП немає.
Нагадаємо, у Дніпрі жінка потрапила під колеса автокрана.
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