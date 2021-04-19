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19 квітня 2021, 10:57 687

На Франківщині бус врізався у житловий будинок і застряг там

19 квітня 2021, 10:57 687
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Поки невідомо, чи є постраждалі
Поки невідомо, чи є постраждалі
Скріншот
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У селі Лісний Хлібичин Коломийського району Івано-Франківської області бус влетів у приватний житловий будинок.

Про аварію повідомили очевидці на каналі Frankivsk 112 в Telegram, пише RegioNews.

Аварія сталася 19 квітня. Наразі інформації про потерпілих в ДТП немає.

Нагадаємо, у Дніпрі жінка потрапила під колеса автокрана.

Україна аварія Івано-Франківськ Прикарпаття аварія

 
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