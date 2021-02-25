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Мер Івано-Франківська Марцінків розповів про нові обмеження в місті
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25 лютого 2021, 11:58 276

Мер Івано-Франківська Марцінків розповів про нові обмеження в місті

25 лютого 2021, 11:58 276
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За словами Марцінківа, рух транспорту (включаючи міський, міжміський автобусний, залізничний та авіаційний) призупинять
За словами Марцінківа, рух транспорту (включаючи міський, міжміський автобусний, залізничний та авіаційний) призупинять
Фото з відкритих джерел
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В Івано-Франківській області та в обласному центрі з 26 лютого запроваджують жорсткий карантин через зростання захворюваності на COVID-19.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в Facebook, передає RegioNews.

"Карантин в Україні продовжено до 30 квітня. А всі обмеження активізуються завтра — 26 лютого", — зазначив він.

За словами Марцінківа, рух транспорту (включно з міським, міжміським автобусним, залізничним і авіаційним) призупинять.

Пересуватися містом можна буде легковими автомобілями (до пʼяти людей, без урахування дітей віком до 14 років) та службовими або орендованими авто (виключно на місцях для сидіння і з використанням індивідуальних засобів захисту).

"Але зауважу, що міський громадський транспорт ходитиме! Курсуватимуть всі маршрути, але в режимі спецперевезень: лише місця для сидіння та з довідкою з роботи", — зазначив мер.

Дитсадки закриють. "Зараз думаємо, як зробити чергові. Щоб батьки, особливо медики, мали де лишити дітей", — додав Руслан Марцінків.

Решта закладів освіти переходить на дистанційне навчання.

Усім установам, закладам і підприємствам рекомендують перейти роботу на гнучкий графік і дистанційний режим. Вітається позмінна робота, онлайн-режим, різний час початку та кінця роботи, щоб зменшити кількість контактів між людьми.

Також продовжать працювати контрольно-пропускні пункти.

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Posted by Руслан Марцінків on Wednesday, February 24, 2021

Нагадаємо, раніше мер міста заявив, що в Івано-Франківську COVID-лікарні на 106 відсотків заповнені пацієнтами.

коронавірус Україна карантин Івано-Франківськ Прикарпаття

 
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