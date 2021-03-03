"Красная зона": в Ивано-Франковске просят у правительства предоставить больше вакцин

Также город нуждается в помощи в развертывании новых коек для больных

Также город нуждается в помощи в развертывании новых коек для больных

Фото: из открытых источников

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к Кабмину с просьбой предоставить городу большее количество вакцин от COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом городской голова заявил во время эфира на телеканале "Прямой".

Также городской глава призвал правительство помочь с развертыванием дополнительных коек в медицинских учреждениях для больных коронавирусной инфекцией.

Воспользовался возможностью и обратился к правительству, чтобы предоставили городу больше вакцин и помогли с вопросом развертывания дополнительных коек в учреждениях здравоохранения", - отметил Марцинкив.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Марцинкив рассказал о новых ограничениях в городе.