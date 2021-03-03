"Красная зона": в Ивано-Франковске просят у правительства предоставить больше вакцин
Также город нуждается в помощи в развертывании новых коек для больных
Также город нуждается в помощи в развертывании новых коек для больных
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к Кабмину с просьбой предоставить городу большее количество вакцин от COVID-19.
Как передает RegioNews, об этом городской голова заявил во время эфира на телеканале "Прямой".
Также городской глава призвал правительство помочь с развертыванием дополнительных коек в медицинских учреждениях для больных коронавирусной инфекцией.
Воспользовался возможностью и обратился к правительству, чтобы предоставили городу больше вакцин и помогли с вопросом развертывания дополнительных коек в учреждениях здравоохранения", - отметил Марцинкив.
Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Марцинкив рассказал о новых ограничениях в городе.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Настроен на компромисс: как мэр Житомира Сухомлин соединил несоединимое
"Президент знал обо мне все": глава Сумской ОГА Василий Хома о своем назначении