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03 марта 2021, 08:11 376

"Красная зона": в Ивано-Франковске просят у правительства предоставить больше вакцин

03 марта 2021, 08:11 376
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Также город нуждается в помощи в развертывании новых коек для больных
Также город нуждается в помощи в развертывании новых коек для больных
Фото: из открытых источников
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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к Кабмину с просьбой предоставить городу большее количество вакцин от COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом городской голова заявил во время эфира на телеканале "Прямой".

Также городской глава призвал правительство помочь с развертыванием дополнительных коек в медицинских учреждениях для больных коронавирусной инфекцией.

Воспользовался возможностью и обратился к правительству, чтобы предоставили городу больше вакцин и помогли с вопросом развертывания дополнительных коек в учреждениях здравоохранения", - отметил Марцинкив.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Марцинкив рассказал о новых ограничениях в городе.

коронавирус Ивано-Франковск больные Руслан Марцинкив госпиталь вакцинация

 
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