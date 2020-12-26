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26 декабря 2020, 11:09 8

Главой Ивано-Франковской ОГА назначен Андрей Бойчук

26 декабря 2020, 11:09 8
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Также президент освободил от выполнения обязанностей главу ОГА Марию Савку
Также президент освободил от выполнения обязанностей главу ОГА Марию Савку
Фото: Facebook
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении главой Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указ президента № 585/2020.

Назначить БОЙЧУКА Андрея Михайловича главой Ивано-Франковской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Вручая служебное удостоверение в Офисе Президента Украины, Владимир Зеленский пожелал новому главе Ивано-Франковской облгосадминистрации вдохновения и добросовестного труда на благо области.

Также сообщается, что указом №584/2020 глава государства освободил от временного исполнения обязанностей главу Ивано-Франковской областной государственной администрации Савку Марию Владимировну.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил Свириденко на должность заместителя главы Офиса президента.

назначение Владимир Зеленский Ивано-Франковск президент ОГА указ
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