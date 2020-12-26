Главой Ивано-Франковской ОГА назначен Андрей Бойчук

24 декабря 2020

"Потемкинские дороги-2020" Тимошенко и Голика. Почему "Большое строительство" стало провалом

Пиар на «Большом строительстве» в этом году зашкаливал, но привел к противоположному результату – только к падению рейтинга президента Владимира Зеленского. А вот ответственные за программу – замглавы...