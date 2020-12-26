Главой Ивано-Франковской ОГА назначен Андрей Бойчук
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении главой Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указ президента № 585/2020.
Назначить БОЙЧУКА Андрея Михайловича главой Ивано-Франковской областной государственной администрации", - говорится в указе.
Вручая служебное удостоверение в Офисе Президента Украины, Владимир Зеленский пожелал новому главе Ивано-Франковской облгосадминистрации вдохновения и добросовестного труда на благо области.
Также сообщается, что указом №584/2020 глава государства освободил от временного исполнения обязанностей главу Ивано-Франковской областной государственной администрации Савку Марию Владимировну.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил Свириденко на должность заместителя главы Офиса президента.