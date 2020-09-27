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27 вересня 2020, 16:40

Кількість потерпілих від харчового отруєння в Коломиї зросла до 188 осіб

27 вересня 2020, 16:40
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Люди отруїлися неякісною ковбасою
Фото з відкритих джерел
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Кількість потерпілих від харчового отруєння на заводі «Леоні» у Коломиї зросла до майже 200 осіб, 58 з них перебувають у лікарні.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Станом на ранок 27 вересня захворіли 188 осіб (за добу – 7), з них до лікарень госпіталізовані 58 осіб, решта перебувають на амбулаторному лікуванні.

Захворілі проживають у 37 населених пунктах Коломийського, Снятинського, Надвірнянського, Городенківського, Тлумацького та Косівського районів.

Основна причина спалаху та обставини захворювання встановлюються, однак вже відомо, що людей на лікарняні ліжка вклали неякісні м`ясні продукти.

Зокрема встановлено, що їдальню на заводі "Леоні” обслуговує ТОВ "Фабрика їжі”. Продукцію, з якої на заводі готували обід, для "Фабрики їжі” постачало ТОВ "ІКО ІФ”.

Керівниця ТОВ "Фабрика їжі” Оксана Луців повідомила, що на підприємстві розпочалася перевірка.

Зараз у нас іде перевірка. Ми дивимося весь ланцюг – від надходження сировини до її виготовлення. З’ясовуємо цю ситуацію. Можу сказати з впевненістю, що наша сировина не могла спричинити таке масове отруєння. Це не ми постачали. Це наші постачальники – фірма, яка надавала послуги з харчування. Скільки вони там продавали, то знають лише вони. Продукції закупили близько 75 кілограмів. Це були купати свинні”, – пояснила Луців.

Раніше повідомлялось, що прокуратура Івано-Франківської області відкрила провадження за фактом масового отруєння на заводі "Леоні" в Коломиї.

Івано-Франківськ Прикарпаття Коломия отруєння Завод м'ясо
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