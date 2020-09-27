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27 сентября 2020, 16:40

Количество пострадавших от пищевого отравления в Коломые возросло до 188 человек

27 сентября 2020, 16:40
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Люди отравились некачественной колбасой
Люди отравились некачественной колбасой
Фото из открытых источников
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Количество пострадавших от пищевого отравления на заводе «Леони» в Коломые выросло до почти 200 человек, 58 из них находятся в больнице.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По состоянию на утро 27 сентября заболели 188 человек (за сутки – 7), из них в больницы госпитализированы 58 человек, остальные находятся на амбулаторном лечении.

Заболевшие проживают в 37 населенных пунктах Коломыйского, Снятинского, Надвирнянского, Городенковского, Тлумацкого и Косовского районов.

Основная причина возгорания и обстоятельства заболевания устанавливаются, однако уже известно, что людей на больничные койки уложили некачественные мясные продукты.

В частности установлено, что столовую на заводе "Леони” обслуживает ООО "Фабрика еды”. Продукцию, из которой на заводе готовили обед, для "Фабрики еды” поставляло ООО "ИКО ИФ”.

Руководитель ООО "Фабрика еды” Оксана Луцив сообщила, что на предприятии началась проверка.

Сейчас у нас идет проверка. Мы смотрим всю цепочку – от поступления сырья до ее изготовления. Выясняем эту ситуацию. Могу сказать с уверенностью, что наше сырье не могла вызвать такое массовое отравление. Это не мы поставляли. Это наши поставщики – фирма, которая оказывала услуги по питанию. Сколько они там продавали, то знают только они. Продукции закупили около 75 килограммов. Это были купаты свиные”, – пояснила Луцив.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ивано-Франковской области открыла производство по факту массового отравления на заводе "Леони" в Коломые.

Ивано-Франковск Прикарпатье Коломыя отравление Завод мясо
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