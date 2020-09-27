Количество пострадавших от пищевого отравления в Коломые возросло до 188 человек

Люди отравились некачественной колбасой

Люди отравились некачественной колбасой

Фото из открытых источников

Количество пострадавших от пищевого отравления на заводе «Леони» в Коломые выросло до почти 200 человек, 58 из них находятся в больнице.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По состоянию на утро 27 сентября заболели 188 человек (за сутки – 7), из них в больницы госпитализированы 58 человек, остальные находятся на амбулаторном лечении.

Заболевшие проживают в 37 населенных пунктах Коломыйского, Снятинского, Надвирнянского, Городенковского, Тлумацкого и Косовского районов.

Основная причина возгорания и обстоятельства заболевания устанавливаются, однако уже известно, что людей на больничные койки уложили некачественные мясные продукты.

В частности установлено, что столовую на заводе "Леони” обслуживает ООО "Фабрика еды”. Продукцию, из которой на заводе готовили обед, для "Фабрики еды” поставляло ООО "ИКО ИФ”.

Руководитель ООО "Фабрика еды” Оксана Луцив сообщила, что на предприятии началась проверка.

Сейчас у нас идет проверка. Мы смотрим всю цепочку – от поступления сырья до ее изготовления. Выясняем эту ситуацию. Могу сказать с уверенностью, что наше сырье не могла вызвать такое массовое отравление. Это не мы поставляли. Это наши поставщики – фирма, которая оказывала услуги по питанию. Сколько они там продавали, то знают только они. Продукции закупили около 75 килограммов. Это были купаты свиные”, – пояснила Луцив.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ивано-Франковской области открыла производство по факту массового отравления на заводе "Леони" в Коломые.