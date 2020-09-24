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24 вересня 2020, 14:42 3

У Коломиї в заводській їдальні отруїлися 17 людей

24 вересня 2020, 14:42 3
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Ймовірно, працівники заводу отруїлися неякісними сосисками і ковбасою
Ймовірно, працівники заводу отруїлися неякісними сосисками і ковбасою
Фото з відкритих джерел
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Прокуратура Івано-Франківської області відкрила провадження за фактом масового отруєння на заводі «Леоні» в Коломиї.

Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, пише RegioNews.

З Коломийської інфекційної лікарні та з амбулаторій загальної практики сімейної медицини в Коломийську міськрайонну філію поступили термінові повідомлення про випадки захворювання на харчову токсикоінфекцію у 17 людей”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній лікарні, важких хворих немає, стан потерпілих стабільний. За словами хворих, всі вони вживали у їдальні сосиски і ковбаски, після чого їхнє самопочуття погіршилося.

Спеціалісти Коломийської міськрайонної філії продовжують епідрозслідування на об’єкті виникнення спалаху.

Нагадаємо, на Харківщині четверо дітей отруїлися щурячою отрутою.

отруєння розслідування Івано-Франківськ лікарні Завод Коломия
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