У Коломиї в заводській їдальні отруїлися 17 людей

Ймовірно, працівники заводу отруїлися неякісними сосисками і ковбасою

Ймовірно, працівники заводу отруїлися неякісними сосисками і ковбасою

Фото з відкритих джерел

Прокуратура Івано-Франківської області відкрила провадження за фактом масового отруєння на заводі «Леоні» в Коломиї.

Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, пише RegioNews.

З Коломийської інфекційної лікарні та з амбулаторій загальної практики сімейної медицини в Коломийську міськрайонну філію поступили термінові повідомлення про випадки захворювання на харчову токсикоінфекцію у 17 людей”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній лікарні, важких хворих немає, стан потерпілих стабільний. За словами хворих, всі вони вживали у їдальні сосиски і ковбаски, після чого їхнє самопочуття погіршилося.

Спеціалісти Коломийської міськрайонної філії продовжують епідрозслідування на об’єкті виникнення спалаху.

Нагадаємо, на Харківщині четверо дітей отруїлися щурячою отрутою.