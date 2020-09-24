У Коломиї в заводській їдальні отруїлися 17 людей
Прокуратура Івано-Франківської області відкрила провадження за фактом масового отруєння на заводі «Леоні» в Коломиї.
Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, пише RegioNews.
З Коломийської інфекційної лікарні та з амбулаторій загальної практики сімейної медицини в Коломийську міськрайонну філію поступили термінові повідомлення про випадки захворювання на харчову токсикоінфекцію у 17 людей”, – йдеться у повідомленні.
Як повідомили в Івано-Франківській обласній лікарні, важких хворих немає, стан потерпілих стабільний. За словами хворих, всі вони вживали у їдальні сосиски і ковбаски, після чого їхнє самопочуття погіршилося.
Спеціалісти Коломийської міськрайонної філії продовжують епідрозслідування на об’єкті виникнення спалаху.
Нагадаємо, на Харківщині четверо дітей отруїлися щурячою отрутою.