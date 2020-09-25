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25 сентября 2020, 10:13 4

Отравление в столовой на Прикарпатье: в лечебные учреждения обратились более сотни человек

25 сентября 2020, 10:13 4
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У всех пациентов диагноз - острая кишечная инфекция
У всех пациентов диагноз - острая кишечная инфекция
Фото: из открытых источников
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В городе Коломыя Ивано-Франковской области в больницу обратился 101 человек с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция. Все они отравилась во время еды в столовой "Леони".

Как передает RegioNews об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

24 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратился 101 человек, из которых 44 человека госпитализированы и 57 человек находятся на амбулаторном лечении, употреблявших пищу в столовой ООО "Леони" (г. Коломыя)", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ивано-Франковской области открыла производство по факту массового отравления на заводе "Леони" в Коломые.

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