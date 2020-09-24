В Коломые в заводской столовой отравились 17 человек

Вероятно, работники завода отравились некачественными сосисками и колбасой

Вероятно, работники завода отравились некачественными сосисками и колбасой

Фото из открытых источников

Прокуратура Ивано-Франковской области открыла производство по факту массового отравления на заводе «Леони» в Коломые.

Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, пишет RegioNews.

Из Коломыйской инфекционной больницы и с амбулаторий общей практики семейной медицины в Коломыйскую горрайонную филиал поступили срочные сообщения о случаях заболевания на пищевую токсикоинфекцию у 17 человек”, – говорится в сообщении.

Как сообщили в Ивано-Франковской областной больнице, тяжелых больных нет, состояние пострадавших стабильное. По словам больных, все они употребляли в столовой сосиски и колбаски, после чего их самочувствие ухудшилось.

Специалисты Коломыйского межрайонного филиала продолжают эпидрасследование на объекте возникновения возгорания.

Напомним, на Харьковщине четверо детей отравились крысиным ядом.