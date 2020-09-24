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24 сентября 2020, 14:42 1

В Коломые в заводской столовой отравились 17 человек

24 сентября 2020, 14:42 1
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Вероятно, работники завода отравились некачественными сосисками и колбасой
Вероятно, работники завода отравились некачественными сосисками и колбасой
Фото из открытых источников
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Прокуратура Ивано-Франковской области открыла производство по факту массового отравления на заводе «Леони» в Коломые.

Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, пишет RegioNews.

Из Коломыйской инфекционной больницы и с амбулаторий общей практики семейной медицины в Коломыйскую горрайонную филиал поступили срочные сообщения о случаях заболевания на пищевую токсикоинфекцию у 17 человек”, – говорится в сообщении.

Как сообщили в Ивано-Франковской областной больнице, тяжелых больных нет, состояние пострадавших стабильное. По словам больных, все они употребляли в столовой сосиски и колбаски, после чего их самочувствие ухудшилось.

Специалисты Коломыйского межрайонного филиала продолжают эпидрасследование на объекте возникновения возгорания.

Напомним, на Харьковщине четверо детей отравились крысиным ядом.

отравление расследование Ивано-Франковск больницы Завод Коломыя
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