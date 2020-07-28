Не впорався з керуванням: на Львівщині автобус з'їхав в кювет, постраждали сім пасажирів

Серед травмованих 4-річна дитина

Серед травмованих 4-річна дитина

Фото: Нацполіція

Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 липня поблизу села Велика Озимина у Самбірському районі. Внаслідок ДТП семеро пасажирів автобуса звернулися за медичною допомогою.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Львівської області.

Водій маршрутного автобуса "БАЗ-А079" сполученням "Самбір-Дрогобич", 59-річний житель Самбора, на повороті не впорався з керуванням та з’їхав у кювет", - йдеться у повідомленні.

В результаті ДТП сім пасажирів автобуса, в тому числі і чотирирічна дитина, звернулися за медичною допомогою. Зараз їх діагнози уточняются.

За фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на цей же строк.

Нагадаємо, на Вінниччині зіткнулися легковик і вантажівка: загинуло четверо людей, ще четверо - у лікарні.