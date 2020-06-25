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25 червня 2020, 14:53 3

Кабмін виділив 672 млн грн постраждалим від негоди областям України

25 червня 2020, 14:53 3
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Кошти спрямують західним областям країни, які зазнали збитків
Кошти спрямують західним областям країни, які зазнали збитків
Фото: dsns.gov.ua
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Кабінет міністрів виділив з Державного резерву 672 млн грн на подолання наслідків повені на заході України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренко.

За його словами, 480 млн грн отримає Івано-Франківська область, Чернівецька і Закарпатська області отримають по 30 млн грн, Львівська область — 10 млн грн.

Також 92 млн грн виділять Госводагентству і 30 млн грн Держлісагентству.

Раніше ми повідомляли, що найбільша кількість постраждалих від стихії населених пунктів зафіксовано в Івано-Франківській області — 234, найменше в Тернопільській — 2. Всього в результаті негоди підтопило 285 населених пунктів.

Кабмін негода Івано-Франківськ Держрезерв Повінь
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