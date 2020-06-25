Кабмін виділив 672 млн грн постраждалим від негоди областям України

Кошти спрямують західним областям країни, які зазнали збитків

Кошти спрямують західним областям країни, які зазнали збитків

Фото: dsns.gov.ua

Кабінет міністрів виділив з Державного резерву 672 млн грн на подолання наслідків повені на заході України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренко.

За його словами, 480 млн грн отримає Івано-Франківська область, Чернівецька і Закарпатська області отримають по 30 млн грн, Львівська область — 10 млн грн.

Також 92 млн грн виділять Госводагентству і 30 млн грн Держлісагентству.

Раніше ми повідомляли, що найбільша кількість постраждалих від стихії населених пунктів зафіксовано в Івано-Франківській області — 234, найменше в Тернопільській — 2. Всього в результаті негоди підтопило 285 населених пунктів.