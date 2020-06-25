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25 червня 2020, 13:39 8

На Прикарпатті затопило лікарню, де лікуються хворі на коронавірус

25 червня 2020, 13:39 8
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У лікарні залишаються близько 50 пацієнтів, з них 14 інфіковані коронавірусом
У лікарні залишаються близько 50 пацієнтів, з них 14 інфіковані коронавірусом
Фото: з відкритих джерел
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На Прикарпатті через сильні дощі та вихід річок з берегів була затоплена районна лікарня міста Галича, де лікують хворих коронавірусною інфекцією. Рятувальникам вдалося провести евакуацію хворих.

Про це на брифінгу повідомив начальник управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимир Чернецький, передає RegioNews.

За словами Чернецького, рятувальникам вдалося провести евакуацію хворих, кого могли виписали. Інші були готові до евакуації, але лікарню через негоду не знеструмило.

Зараз у лікарні залишаються близько 50 хворих, з яких 14 - хворі COVID-19", - розповів він.

Також начальник управління ДСНС в Івано-Франківській області заявив, що в Галицькому та Тисменицькому районах також підтоплена нафтобаза і кілька сонячних електростанцій. До кінця доби очікується поступове зниження рівнів води.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області залишаються підтопленими 234 населених пунктів у 16 районах. Всього рятувальники евакуювали із зон підтоплення до родичів або сусідів 548 осіб. З підтоплених будинків врятували 286 осіб, а також відбуксирували 6 автомобілів з 11 людьми.

В Івано-Франківській області загинуло три людини.

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