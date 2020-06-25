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25 июня 2020, 15:51 3

"Укрзализныця" возобновляет движение пригородных поездов на Прикарпатье

25 июня 2020, 15:51 3
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Фото: Укрзализныця
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Сегодня железнодорожники закончат работы по восстановлению закрытых из-за непогоды участков и запустят первые пригородные поезда. В частности, в 20:16 отправится в рейс поезд Коломыя — Снятын. Завтра возобновит курсирование поезд Ивано-Франковск — Ворохта.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресслужбу "Укрзализныци"

В течение нескольких дней путейщики " Укрзализныци" проводят активные восстановительные работы на участках пути, которые были закрыты вследствие масштабных паводков на Прикарпатье. Всего было зафиксировано повреждение 14 участков инфраструктуры. По состоянию на утро 25 июня последствия непогоды ликвидированы на 9 участках.

В настоящее время восстановительные работы завершены на перегонах Делятин — Яремче, Яремче — Микуличин, Долина — Выгода. Продолжаются работы на гонках Микуличин — Ворохта-Бурштын — Галич, Калуш — Бондарив и Заболотов — Видинив.

По предварительным прогнозам, последний перегон будет открыт для движения поездов сегодня в 22:00. Также путевые работники проводят внеплановые осмотры и обходы для выявления повреждений и их оперативного устранения.

Ранее сообщалось, что из-за наводнения на Прикарпатье "Укрзализныця" временно отменила курсирование 7 пригородных поездов. Так, с 24 июня не курсируют 4 пригородных поезда: Коломыя — Снятын, Снятын — Коломыя, Ворохта — Ивано-Франковск и Ивано-Франковск — Ворохта. Также с 25 июня "Укрзализныця" отменила курсирование трех поездов: Снятын — Коломыя, Коломыя — Снятын, Ворохта — Ивано-Франковск.

Напомним, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки. Объявлен третий уровень опасности.

Укрзализныця поезд Ивано-Франковск Прикарпатье Наводнение электричка
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