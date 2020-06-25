09:51  25 червня
В Україні COVID-19 виявили у більш ніж 40 тисяч хворих. За добу 994 нових випадка
10:16  25 червня
Україна засудила проведення параду в Криму: півострів перетворюють на військову базу
08:19  25 червня
ООС: бойовики п'ять разів порушували "тишу", втрат немає
UA | RU
UA | RU
25 червня 2020, 14:16 5

"Укрзалізницю" зобов'язали виплатити мільярдні борги росіянам

25 червня 2020, 14:16 5
Читайте также на русском языке
УЗ повинна погасити 6,5 млрд гривень боргів ДП "Донецька залізниця"
УЗ повинна погасити 6,5 млрд гривень боргів ДП "Донецька залізниця"
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Рішення Великої Палати Верховного Суду про правонаступництво АТ «Укрзалізниця» за борги державних підприємств залізничної галузі, зокрема ДП «Донецька залізниця», загрожує національній безпеці та економіці.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу УЗ.

Тепер УЗ буде позбавлена можливості обґрунтовано заперечити або представити докази на спростування їх вимог, зважаючи на відсутність у товариства будь-яких первинних документів, оскільки вся інформація та документи з початком антитерористичної операції залишилися в ДП "Донецька залізниця" та структурних підрозділах на територіях ОРДЛО.

Рішення Верховного Суду за фактом означає, що "Укрзалізниця" буде зобов'язана погасити всі борги ДП "Донецька залізниця", не отримавши при цьому від останнього ніякого майна у статутний капітал.

Відомо, що в даний час на тимчасово непідконтрольних України територіях Луганської і Донецької областей, знаходиться понад 20 тис. вантажних вагонів Укрзалізниці, майже 6 тис. вагонів інших власників, майже 6 тис. пасажирських вагонів і більше 300 локомотивів.

В УЗ підрахували, що сума фінансових зобов'язань ДП "Донецька залізниця" перед кредиторами перевищує 6,5 млрд грн, серед яких є підприємства власності суб'єктів резидентства РФ, зокрема, "Ощадбанк" на суму 3,5 млрд грн, "ВТБ банк "на суму 1,2 млрд грн, і надані ними кредитні ресурси були використані ДП на придбання та оновлення основних засобів, з початком збройного конфлікту на сході України залишилися ОРДЛО.

"Укрзалізниця" наголошує, що таке рішення ставить під загрозу фінансовий стан і стабільність функціонування суспільства і просить влади втрутитися в ситуацію.

Раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в АТ "Укрзалізниця" у рамках розслідування фактів зловживань посадових осіб підприємства при здійсненні закупівель програмного забезпечення електронного придбання квитків сполучення "Київ-Бориспіль", або так званого "Бориспільського експресу".

Укрзализныця борги РФ поїзд економіка
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Всі відео »
Дубінський і Ко: хранителі Півночі
Новий голова Вінницької ОДА: Чому технократа Скальського замінили на КВНщика Борзова
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »