"Укрзалізницю" зобов'язали виплатити мільярдні борги росіянам

УЗ повинна погасити 6,5 млрд гривень боргів ДП "Донецька залізниця"

УЗ повинна погасити 6,5 млрд гривень боргів ДП "Донецька залізниця"

Фото: з відкритих джерел

Рішення Великої Палати Верховного Суду про правонаступництво АТ «Укрзалізниця» за борги державних підприємств залізничної галузі, зокрема ДП «Донецька залізниця», загрожує національній безпеці та економіці.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу УЗ.

Тепер УЗ буде позбавлена можливості обґрунтовано заперечити або представити докази на спростування їх вимог, зважаючи на відсутність у товариства будь-яких первинних документів, оскільки вся інформація та документи з початком антитерористичної операції залишилися в ДП "Донецька залізниця" та структурних підрозділах на територіях ОРДЛО.

Рішення Верховного Суду за фактом означає, що "Укрзалізниця" буде зобов'язана погасити всі борги ДП "Донецька залізниця", не отримавши при цьому від останнього ніякого майна у статутний капітал.

Відомо, що в даний час на тимчасово непідконтрольних України територіях Луганської і Донецької областей, знаходиться понад 20 тис. вантажних вагонів Укрзалізниці, майже 6 тис. вагонів інших власників, майже 6 тис. пасажирських вагонів і більше 300 локомотивів.

В УЗ підрахували, що сума фінансових зобов'язань ДП "Донецька залізниця" перед кредиторами перевищує 6,5 млрд грн, серед яких є підприємства власності суб'єктів резидентства РФ, зокрема, "Ощадбанк" на суму 3,5 млрд грн, "ВТБ банк "на суму 1,2 млрд грн, і надані ними кредитні ресурси були використані ДП на придбання та оновлення основних засобів, з початком збройного конфлікту на сході України залишилися ОРДЛО.

"Укрзалізниця" наголошує, що таке рішення ставить під загрозу фінансовий стан і стабільність функціонування суспільства і просить влади втрутитися в ситуацію.

Раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в АТ "Укрзалізниця" у рамках розслідування фактів зловживань посадових осіб підприємства при здійсненні закупівель програмного забезпечення електронного придбання квитків сполучення "Київ-Бориспіль", або так званого "Бориспільського експресу".