В Ивано-Франковской области 59 смертей от COVID-19

За сутки зафиксировано два новых летальных случая

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За сутки зафиксировано два новых летальных случая

В Ивано-Франковской области 59 больных умерли, коронавирус обнаружен у 1037 человек.

Об этом RegioNews информирует со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

Вчера сообщалось о 1015 инфицированных и 57 летальных случаев, за сутки зафиксировано 22 случая коронавируса и две смерти.

В области наибольшее количество больных и летальных случаев от COVID-19 в Ивано-Франковске. Высокие показатели заболеваемости в Калушском, Надворнянском, Тисменицком, Рожнятовском, Галицком, Тлумацком, Коломыйском, Долинском районах.

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем видеообращении сообщил, что в городе 287 случаев инфицирования, 21 человек умер. Ожидаются результаты еще одного умершего. В городских учреждениях охраны здоровья количество пациентов уменьшилось.

Напомним, в Украине уже более 13 тысяч больных коронавирусом, 327 летальных случаев. Медики зафиксировали увеличение прироста новых диагнозов и подозрений.