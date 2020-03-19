В Ивано-Франковске за массовое скопление возле визового центра накажут директора учреждения
Полицейские составили административный протокол на исполняющего обязанности директора визового центра в Ивано-Франковске, сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Полиции Ивано-Франковской области в Facebook.
19 марта к полицейским Ивано-Франковска поступило сообщение о массовое скопление людей в микрорайоне Пасечная.
Выяснилось, что на улице Троллейбусной больше сотни людей сформировали несколькометровую очередь до визового центра, который не прекратил свою работу несмотря на запреты и предупреждения. Более того, накануне работники предприятия разослали сообщения клиентам о том, что они могут забрать свои паспорта до 20 марта.
На исполняющего обязанности директора визового центра составлен админпротокол по ст. 44-3 Куоап (нарушение правил относительно карантина людей). Статья влечет за собой наложение штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Сейчас заведение закрыто и оно не работает, люди разошлись.
Напомним, В Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат. Ради профилактики распространения коронавируса в городе вводят ряд ограничений.
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