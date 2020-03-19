15:04  19 марта
Нардеп Шахов рассказал, где подцепил коронавирус
11:46  19 марта
Банкам разрешили предоставить льготы клиентам по кредитам
15:25  19 марта
Коронавирус: безработными могут стать до 25 миллионов человек – МОТ
UA | RU
UA | RU
19 марта 2020, 14:26 4

В Ивано-Франковске за массовое скопление возле визового центра накажут директора учреждения

Читайте також
українською мовою
19 марта 2020, 14:26 4
Читайте також українською мовою
На Прикарпатье полиция составила административный протокол за нарушение правил карантина
Фото: Полиция Ивано-Франковской области
На Прикарпатье полиция составила административный протокол за нарушение правил карантина

Полицейские составили административный протокол на исполняющего обязанности директора визового центра в Ивано-Франковске, сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Полиции Ивано-Франковской области в Facebook.

19 марта к полицейским Ивано-Франковска поступило сообщение о массовое скопление людей в микрорайоне Пасечная.

Выяснилось, что на улице Троллейбусной больше сотни людей сформировали несколькометровую очередь до визового центра, который не прекратил свою работу несмотря на запреты и предупреждения. Более того, накануне работники предприятия разослали сообщения клиентам о том, что они могут забрать свои паспорта до 20 марта.

На исполняющего обязанности директора визового центра составлен админпротокол по ст. 44-3 Куоап (нарушение правил относительно карантина людей). Статья влечет за собой наложение штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сейчас заведение закрыто и оно не работает, люди разошлись.

Напомним, В Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат. Ради профилактики распространения коронавируса в городе вводят ряд ограничений.

Церковь онлайн: где и когда можно посмотреть литургии в храмах Ивано-Франковска. Богослужения можно посмотреть на YouTube канале, Facebook странице, послушать по радио или посмотреть на местном телеканале.


карантин Ивано-Франковск
Коронавирус в Киеве: сделано 230 тестов, в городе есть 62 тыс масок
19 марта 2020, 14:07
Из-за коронавируса на дорогах Днепропетровской области установят пункты проверок
19 марта 2020, 14:05
Жители Радомышля просят помочь работникам на блок-постах с масками
19 марта 2020, 13:34
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
19 марта 2020, 11:24
Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
16 марта 2020, 15:46
Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00
Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 12:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Евгений Комаровский
Валерий Харчишин
Все блоги »
"Слуги" против ОПЗЖ или зачем Вадиму Рабиновичу Одесса?
19 марта 2020, 12:40
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Все публикации »
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Депутат Шахов действительно болен коронавирусом
18 марта 2020, 14:20
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 14:14
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »