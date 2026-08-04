На Львівщині військовий вкусив поліцейського: отримав понад сім років ув'язнення

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Шептицький міський суд визнав винним місцевого жителя, який вкусив дільничного офіцера поліції під час виконання ним службових обов'язків

Про це інформує Lviv.media із посиланням на вирок суду, передає RegioNews.

Інцидент стався 25 червня близько 05:00 біля магазину АТБ на вулиці Степана Бандери у Шептицькому.

За даними суду, обвинувачений, знаючи, що перед ним працівники поліції, умисно вкусив дільничного офіцера за передпліччя лівої руки. Поліцейський отримав кусану рану, яку експерти кваліфікували як легке тілесне ушкодження.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою провину та підтвердив обставини події.

Суд встановив, що обвинувачений є військовослужбовцем у званні солдата та вже мав судимість. У жовтні 2025 року його засудили до семи років позбавлення волі за грабіж.

За напад на правоохоронця суд призначив йому ще один рік ув’язнення. Частково приєднавши невідбуту частину попереднього покарання, суд остаточно визначив покарання у вигляді семи років і одного місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві військовий у СЗЧ вбив сусіда по хостелу. Між мешканцями хостелу на вулиці Митрополита Шептицького виник конфлікт. Під час сварки 51-річний уродженець Запорізької області вдарив кухонним ножем у серце 34-річного чоловіка, який мешкав у хостелі лише два дні.