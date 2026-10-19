У Києві чоловік через гроші на спиртне вдарив людину в супермаркеті
Інцидент стався у Деснянському районі столиці. Зловмисника наразі затримали
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, у торгівельному залі магазина сталась сварка між двома чоловіками. Вони сперечались через гроші на спиртне. Під час конфлікту 53-річний чоловік намагався відібрати гроші в 41-річного знайомого. Він поранив його в живіт гострим металевим предметом та втік.
Правоохоронці затримали зловмисника. Наразі його відправили під варту.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині чоловік напав на продавчиню через алкоголь. Причиною стало те, що жінка відмовилась продавати йому спиртне в борг.
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