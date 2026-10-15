В Одесі легковик врізався у міжнародний автобус: є постраждалий
ДТП сталася в Одесі вранці 15 жовтня вранці на вулиці Стовповій
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій авто Skoda, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі рейсовому міжнародному автобусу сполученням Одеса – Кишинів, та допустив із ним зіткнення.
Внаслідок аварії постраждав 67-річний водій легковика – травмованого доставили до лікарні.
Попередньо, 36-річний водій автобуса та його пасажири не постраждали.
На місці події працюють патрульні та слідчо-оперативна група з розслідування ДТП. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та регулюють рух транспорту, який на цій ділянці наразі ускладнений.
Нагадаємо, вранці 13 жовтня на Сумщині легковик зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули двоє братів.