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В Одесі легковик врізався у міжнародний автобус: є постраждалий
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15 жовтня 2026, 11:05

В Одесі легковик врізався у міжнародний автобус: є постраждалий

15 жовтня 2026, 11:05
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Фото: поліція
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ДТП сталася в Одесі вранці 15 жовтня вранці на вулиці Стовповій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Skoda, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі рейсовому міжнародному автобусу сполученням Одеса – Кишинів, та допустив із ним зіткнення.

Внаслідок аварії постраждав 67-річний водій легковика – травмованого доставили до лікарні.

Попередньо, 36-річний водій автобуса та його пасажири не постраждали.

На місці події працюють патрульні та слідчо-оперативна група з розслідування ДТП. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та регулюють рух транспорту, який на цій ділянці наразі ускладнений.

Нагадаємо, вранці 13 жовтня на Сумщині легковик зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули двоє братів.

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