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15 жовтня 2026, 15:15

Киянин продавав для росіян доступ до Starlink

15 жовтня 2026, 15:15
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Фото з відкритих джерел
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У Києві викрили 18-річного хлопця. Він отримав підозру в державній зраді

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

18-річний киянин у месенджері познайомився з представником РФ. Росіянин запропонував йому за гроші верифікувати термінали супутникового зв’язку Starlink, які заблоковані на окупованих територіях. Хлопець погодився.

Як з'ясували правоохоронці, у липні та серпні цього року двічі приходив до одного з відділень поштового оператора у Києві, де верифікував загалом 15 Starlink, зареєструвавши їх на різних фізичних осіб. За кожен термінал він отримував приблизно 160 доларів оплати.

"Надалі ці термінали використовувалися російськими військовими на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей, зокрема поблизу районів, де йдуть бойові дії. Росіяни використовували їх для забезпечення зв’язку, координації бойових дій та управління підрозділами військ рф, таким чином завдаючи шкоду обороноздатності й державній безпеці України", - кажуть в прокуратурі.

Киянину загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві контррозвідка СБУ викрила ще двох російських агентів, які на замовлення російської ФСБ реєстрували супутникові термінали Starlink для російської армії.

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