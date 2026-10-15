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На Закарпатті знову зафіксували землетрус: що відомо
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15 жовтня 2026, 13:27

На Закарпатті знову зафіксували землетрус: що відомо

15 жовтня 2026, 13:27
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Тячівському районі Закарпатської області знову зафіксували землетрус. Його магнітуда становила 2,1 за шкалою Ріхтера, а осередок залягав на глибині 8 км

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.

За класифікацією фахівців, землетрус належить до невідчутних.

У Головному центрі спеціального контролю закликали громадян, які відчули підземні поштовхи, повідомити про свої спостереження за відповідним посиланням.

Ці дані допоможуть фахівцям точніше визначити енергетичні параметри сейсмічної події.

Землетруси в Україні: що відомо

Хоч Україна не є однією з найсейсмічніших країн світу, тут землетруси трапляються частіше, ніж більшість людей думає.

За останні кілька років на її території було зафіксовано понад 90 сейсмічних поштовхів різної сили –більшість із них були слабкими і майже не відчувалися людьми.

Сейсмічна активність найпомітніша в західних регіонах, зокрема у Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті, а також у частинах Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Вінницької та Полтавської областей.

Сила поштовхів зазвичай невелика: більш слабкі землетруси (магнітудою до ~3-4 балів) – найпоширеніші, і вони рідко завдають суттєвої шкоди.

Нагадаємо, у вересні на Закарпатті стався землетрус магнітудою 2,5 бала за шкалою Ріхтера. Осередок залягав на глибині 3 км.

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