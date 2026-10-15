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15 жовтня 2026, 12:46

Гроші в борг: що варто знати перед тим, як позичати

15 жовтня 2026, 12:46
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Позика між знайомими чи родичами здається простою справою. Проте, щоб уникнути непорозумінь, фінансових втрат і зіпсованих стосунків, важливо заздалегідь подбати про належне оформлення домовленості

Про це розповіла юристка Обухівського осередку ГО "Захист Держави" Оксана Дорошенко, передає RegioNews.

Зокрема, фахівчиня наголошує на основних юридичних нюансах позики:

  • У яких випадках потрібно укладати письмовий договір?
  • Чому розписка підтверджує факт передання грошей?
  • Чи обов’язково посвідчувати договір у нотаріуса?
  • Коли потрібно повертати борг?
  • Що робити, якщо строк повернення не визначено?
  • Як правильно зафіксувати суму позики та умови її повернення?

За отриманням юридичної консультації можна звернутися до офісу ГО "Захист Держави" в Обухові:

  • Вул. Київська, 1.
  • Графік роботи: понеділок – четвер: 9:00-18:00, п’ятниця: 9:00–17:00.
  • Телефон для звернень: +38 066 055 88 24.

Нагадаємо, раніше фахівці ГО "Захист Держави" розповіли про підводні камені продажу авто "за довіреністю". Адже вона лише надає право користування або представництва, але не передає право власності. Повноцінна зміна власника відбувається лише після договору купівлі-продажу та перереєстрації в сервісному центрі МВС.

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