На Дніпропетровщині ворог влучив у склади логістичної компанії
У четвер, 15 жовтня, ворог атакував Дніпровський район Дніпропетровської області. Є влучання по складах логістичної компанії
По це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
"Чергова атака росіян на Дніпровський район. Попередньо, влучання по складах логістичної компанії", – написав він.
На місці зайнялась пожежа. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.
Нагадаємо, 15 жовтня російські війська атакували безпілотниками два промислові підприємства у Полтавському та Миргородському районах Полтавської області. За попередніми даними, внаслідок ударів загиблих і поранених немає.
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