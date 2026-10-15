В Україну доставили 50 тисяч доз вакцини КПК: де можна вакцинувати дітей

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В Україну доставили 50 тисяч доз комбінованої вакцини КПК для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи

Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Вакцини Україна отримує в межах співпраці Міністерства охорони з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (Gavi).

Угоду про партнерство сторони підписали наприкінці 2024 року. Відповідно до неї Gavi фінансує частину вакцин для підтримки національної програми імунізації та реалізації Стратегії розвитку імунопрофілактики до 2030 року.

Наразі вакцини вже надійшли до закладів охорони здоров’я, що дасть змогу продовжувати планову імунізацію дітей без перебоїв.

Щоб зробити щеплення, батькам потрібно звернутися до сімейного лікаря, педіатра або найближчого закладу охорони здоров’я. Вакцинація за Національним календарем профілактичних щеплень є безоплатною.

Якщо дитина пропустила планові щеплення, варто якомога швидше проконсультуватися з лікарем. Він допоможе скласти індивідуальний графік вакцинації для надолуження пропущених доз.

Чим небезпечні кір, паротит і краснуха

Кір – надзвичайно заразне захворювання, яке може спричинити тяжкі ускладнення, зокрема пневмонію та енцефаліт, а в окремих випадках – смерть. У вагітних інфекція підвищує ризик передчасних пологів і викидня.

Епідемічний паротит може призводити до запалення яєчок, що іноді впливає на репродуктивну функцію, а також до панкреатиту, менінгіту та втрати слуху.

Краснуха особливо небезпечна під час вагітності, оскільки може спричинити викидень або вроджені вади розвитку дитини.

Нагадаємо, в Україні стартував епідемічний сезон грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) 2026-2027 років. Сезон посиленого епідеміологічного нагляду триватиме до 23 травня 2027 року.