На Київщині через ворожу атаку госпіталізували 66-річну жінку

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Унаслідок ранкової атаки ворога на Київщину постраждала 66-річна жінка. Її з уламковими пораненнями обличчя госпіталізували до лікарні

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, у Бучанському районі пошкоджено приватний житловий будинок. Також виникли пожежі у двох господарських будівлях.

У Вишгородському районі через ворожу атаку загорівся приватний будинок, ще один зазнав пошкоджень.

Рятувальники ліквідували пожежі. За наявною інформацією, інших постраждалих немає.

Нагадаємо, 15 жовтня російські війська атакували безпілотниками два промислові підприємства у Полтавському та Миргородському районах Полтавської області. За попередніми даними, внаслідок ударів загиблих і поранених немає.