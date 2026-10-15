Росіяни вдарили КАБами по Ізюму: пошкоджені будинки, є постраждалі
Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по місту Ізюм на Харківщині
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали щонайменше сім приватних будинків.
Попередньо, постраждали троє людей: двоє жінок і чоловік.
На місці триває ліквідація наслідків.
Нагадаємо, в ніч на 15 жовтня Кіровоградщина пережила наймасованішу ворожу атаку від початку повномасштабного вторгнення. На території області зафіксували майже 360 ворожих безпілотників.
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