Російський дрон вдарив по супермаркету на Одещині: троє людей поранені

Фото: ДСНС України

Унаслідок російського удару реактивним безпілотником по магазину в Одеській області поранення отримали троє людей. Будівля частково зруйнована, також пошкоджено автомобілі

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За оприлюдненими главою держави фотографіями, під удар потрапив супермаркет "Таврія В" у селі Маяки Одеського району.

На місці працюють необхідні служби, постраждалим надають допомогу.

"Те, що відбувається, – це показова реакція Росії на сигнали, які вона отримує від Америки. На жаль, небезпечні сигнали щодо можливого подальшого зняття санкцій. Ці санкції накладались світом, Америкою, Європою, нашими партнерами. Санкції за агресію проти України, за війну проти нас", – написав президент.

За його словами, обмеження, запроваджені за агресію проти України, не повинні скасовуватися.

Нагадаємо, на Одещині через удари РФ пошкоджені багатоповерхівки, підприємство та будівля банку. Обійшлося без постраждалих.

Ввечері 14 жовтня ворог завдав удару по багатоповерховому будинку в Одесі – частково зруйнована квартира на 17 поверсі.