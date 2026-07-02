На Полтавщині ВАЗ вилетів з дороги та перекинувся: загинула людина
Аварія сталась 2 липня близько 06:30 години між селами Чевельча та Сазонівка Оржицької територіальної громади Лубенського району. На жаль, водій загинув
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
Попередньо, 64-річний водій ВАЗ виїхав з проїзної частини та перекинувся. Внаслідок ДТП чоловік, на жаль, загинув від отриманих травм.
"За даним фактом слідчим підрозділом поліції області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині зіткнулися два легковики. Від сили удару автівки перетворилися на металобрухт. Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей.
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