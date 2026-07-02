На Херсонщині перед судом постане ексчиновник, який допомагав окупантам розбудовувати "сільгоспміністерство"
Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя регіону за фактом колабораційної діяльності
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Слідством встановлено, що 38-річний обвинувачений у серпні 2022 року обійняв керівну посаду у незаконно створеному "министерстве сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области”.
Він став так званим "начальником отдела правовой экспертизы и судебной работы департамента правовой работы”.
На цій посаді він організовував роботу свого підрозділу, керував підлеглими. Забезпечував правовий супровід незаконного органу влади, представляв інтереси у судах та інших органах, що працюють за російським законодавством.
Нагадаємо, що Херсонська обласна прокуратура довела в суді вину експосадовця, який під час окупації Генічеська добровільно перейшов на бік ворога. Колишній начальник управління водного господарства забезпечував окупантів технікою та приміщеннями, а згодом намагався стати депутатом від партії агресора.