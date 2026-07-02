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02 липня 2026, 18:56

На Херсонщині перед судом постане ексчиновник, який допомагав окупантам розбудовувати "сільгоспміністерство"

02 липня 2026, 18:56
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя регіону за фактом колабораційної діяльності 

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Слідством встановлено, що 38-річний обвинувачений у серпні 2022 року обійняв керівну посаду у незаконно створеному "министерстве сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области”.

Він став так званим "начальником отдела правовой экспертизы и судебной работы департамента правовой работы”.

На цій посаді він організовував роботу свого підрозділу, керував підлеглими. Забезпечував правовий супровід незаконного органу влади, представляв інтереси у судах та інших органах, що працюють за російським законодавством.

Нагадаємо, що Херсонська обласна прокуратура довела в суді вину експосадовця, який під час окупації Генічеська добровільно перейшов на бік ворога. Колишній начальник управління водного господарства забезпечував окупантів технікою та приміщеннями, а згодом намагався стати депутатом від партії агресора.

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