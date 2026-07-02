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02 липня 2026, 17:49

11 років за ґратами: експосадовець на Херсонщині отримав вирок за активну співпрацю з окупантами

02 липня 2026, 17:49
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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Херсонська обласна прокуратура довела в суді вину експосадовця, який під час окупації Генічеська добровільно перейшов на бік ворога. Колишній начальник управління водного господарства забезпечував окупантів технікою та приміщеннями, а згодом намагався стати депутатом від партії агресора

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Вироком суду йому призначено покарання – 11 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та управління, місцевого самоврядування, та займатися діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг та виборчим процесом, строком на 14 років.

Прокурори у суді довели, що засуджений на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну перебував на посаді начальника Генічеського міжрайонного управління водного господарства.

У червні 2022 року, підтримуючи дії агресора в Україні, він особисто розміщував представників ворожих збройних формувань та їхню військову техніку на території та у боксах вказаного управління.

У сподіванні побудувати кар’єру при окупантах, восени того ж року чоловік обійняв посаду так званого "начальника Генического эксплуатационного участка" у незаконно створеному "ГБУ "Бассейновое управление водных ресурсов Херсонской области". Він агітував місцевих жителів працевлаштовуватись на підприємство, надав вказівку бухгалтеру складати списки охочих отримувати грошову допомогу від РФ, організував виплату зарплатні у рублях.

У квітні 2023 року засуджений вирішив піти у політику – зареєструвався кандидатом у депутати від партії "Єдина Росія" для подальшого обрання до незаконних органів влади на окупованій території.

Крім того, чоловік очолив "Федерацию бокса Генического района", брав участь у проведенні спортивних змагань, форумів, інших заходів, під час яких поширював тези російської пропаганди. У такий спосіб він намагався формувати у пересічних громадян схвальне ставлення до незаконної влади та окупації в цілому.

Вирок ухвалений заочно, строк засуджений відбуватиме після його фактичного затримання.

Нагадаємо, що за підтримання публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури жительку Херсонщини визнано винною у веденні інформаційної діяльності у

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