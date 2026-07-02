Нажився на опаленні шкіл: на Кіровоградщині судитимуть постачальника неякісного вугілля

Фото: прокуратура Кіровоградської області

Голованівська окружна прокуратура викрила схему розкрадання бюджетних коштів на закупівлі палива для закладів освіти. Директор київського підприємства поставив до шкіл вугілля, яке за своїми характеристиками не відповідає державним стандартам

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

За даними слідства, у 2024 році один із ліцеїв Голованівщини провів закупівлю кам’яного вугілля для опалення десяти навчальних закладів громади.

Переможцем тендеру стало київське підприємство, яке зобов’язалося поставити понад 260 тонн вугілля на суму понад 2,4 млн гривень.

Однак під час перевірки правоохоронці встановили, що частина поставленого палива не відповідала вимогам державних стандартів та умовам договору. Зразки вугілля вилучили у кількох філіях ліцею та направили на експертні дослідження. Висновки експертів підтвердили, що паливо не відповідало заявленим якісним характеристикам.

Попри це, постачальник отримав повну оплату за товар. За результатами судово-економічної експертизи, збитки, завдані місцевому бюджету через постачання неякісного вугілля, становлять понад 1,6 млн гривень.

Наразі директору товариства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, що у столиці повідомили про підозру колишньому чиновнику "Київзеленбуду". Йдеться про розтрату коштів на реконструкції скверу.